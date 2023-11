Sur les jantes, Richarlison avoue avoir besoin de « s’arrêter une seconde »

Richarlison ne gardera pas l’année 2023 dans son cœur.

Au cours d’une interview accordée à ESPN Brazil , l’attaquant de Tottenham est revenu sur les raisons de sa non-convocation avec la sélection nationale, conscient de sa mauvaise passe actuelle et expliquant qu’il allait bientôt passer sur le billard. « Bien sûr que je suis triste de ne pas être sélectionné, mais je comprends Diniz. Si j’étais à sa place, je ne me serais pas convoqué non plus », s’est-il exprimé avant de rentrer concéder qu’il avait besoin de lever le pied : « Bien sûr, j’espérais (être sélectionné, ndlr) mais je sentais déjà qu’il était temps de me reposer. »…

JF pour SOFOOT.com