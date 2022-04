Suppression des corps diplomatiques : "Il y aura toujours des diplomates professionnels", promet Jean Castex

Le Premier ministre Jean Castex. ( AFP / THOMAS SAMSON )

"90% des fonctionnaires de l'Etat sont dans les territoires et 90% des hauts fonctionnaires sont à Paris, il faut changer cette logique", a expliqué le Premier ministre Jean Castex sur le plateau de France inter ce mardi 19 avril.

C'est acté. Dimanche 17 avril, la suppression du corps diplomatique - volet de la réforme de la haute fonction publique voulue par Emmanuel Macron - a été officialisée via un décret publié au Journal Officiel, pour une entrée en vigueur dès le 1er juillet. Une mesure qui a provoqué de nombreuses réactions au sein de la classe politique.

"Emmanuel Macron veut remplacer des serviteurs de l'État impartiaux par du copinage", a accusé la candidate d'extrême droite à la présidentielle Marine Le Pen. "La France voit détruire au bout de plusieurs siècles son réseau diplomatique. Le 2ème du monde. Les copains de promo vont pouvoir être nommés. Immense tristesse", a déploré Jean-Luc Mélenchon.

"Il faut qu'il y ait plus de diversité"

Ce mardi 19 avril, le Premier ministre Jean Castex a apporté plus de précisions sur la mesure. "La réforme qu'on a, c'est celle de tout l'ensemble des cadres supérieurs de l'Etat - pas que le corps diplomatique. Nous avons une haute fonction publique, et en particulier des diplomates, de très grande qualité. Ils conserveront un corps, un statut, une impartialité, une formation, un recrutement par concours. La différence, c'est qu'il faut qu'ils s'ouvrent d'avantage, il faut qu'il y ait plus de diversité qu'il n'y en a aujourd'hui, il faut qu'il y ait plus de transversalité, de passerelles. Il faut - et ça ne concerne pas que le corps diplomatique - qu'ils aillent davantage sur le terrain", a-t-il expliqué.

"Il y aura toujours des diplomates professionnels, ne confondons pas le statut et le métier, il restera un métier que nous allons même renforcer. 90% des fonctionnaires de l'Etat sont dans les territoires et 90% des hauts fonctionnaires sont à Paris. Il faut changer cette logique. C'est l'objet de cette réforme, elle va renforcer l'encadrement supérieur de l'Etat et le rendre proche", a détaillé Jean Castex.

Un grand corps général d'administrateurs de l'État

La réforme de la haute fonction publique, promise par Emmanuel Macron après la crise des "gilets jaunes", consacre la suppression des grands corps de l'Etat, à l'exception de la Cour des comptes et du Conseil d'Etat ainsi que la création de l'Institut national du service public (INSP), qui a remplacé l'Ecole nationale d'administration le 1er janvier 2022.

Les futurs hauts fonctionnaires seront tous issus d'un grand corps général d'administrateurs de l'État. La réforme a suscité un certain malaise parmi les inspecteurs, les magistrats, les diplomates et surtout les préfets, considérés comme l'un des piliers de l'organisation de l'Etat.