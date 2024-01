Supercoupe d’Espagne : Le CSC gag concédé par Kepa et Rüdiger contre l’Atlético

Une superboulette en Supercoupe.

Si ce mercredi soir, la demi-finale de Supercoupe d’Espagne entre le Real Madrid et l’Atlético a offert un si beau spectacle (3-3 à la fin du temps réglementaire), Kepa Arrizabalaga et Antonio Rüdiger y sont un peu pour quelque chose. À la 78 e minute de cette rencontre, alors que le score était de deux buts partout, un centre de Rodrigo Riquelme à destination d’Álvaro Morata dans les six mètres a fait perdre ses moyens au portier du Real : Kepa, en l’air, a touché le ballon du poing, puis du pied, l’a malencontreusement fait rebondir sur Rüdiger, et n’a rien pu faire pour empêcher le cuir de rentrer dans ses filets. Un superbe but contre son camp provoqué par Morata, qui a bien gêné le gardien mais sans faire faute.…

JB pour SOFOOT.com