Incroyable « come-back » pour Joe Biden. L'ancien vice-président a signé un retour flamboyant au bon moment : la nuit du Super Tuesday. Texas, Virginie, Caroline du Nord, Alabama, Tennessee, Arkansas?, il a emporté 9 États mardi soir, loin devant l'ancien favori, Bernie Sanders. « C'est une bonne soirée », a déclaré l'ex-vice-président lors d'un meeting à Los Angeles. « Et il semble qu'elle promette d'être encore meilleure. »Mais Bernie Sanders n'a pas dit son dernier mot : il s'adjuge le plus gros lot, la Californie, qui a le plus grand nombre de délégués. À part le Vermont, son État, il a aussi remporté deux autres États de l'Ouest : l'Utah et le Colorado.Lire aussi Le socialisme à la sauce Bernie Sanders La « remontada » du « come-back kid »C'est une extraordinaire résurrection pour Joe Biden qu'on disait il y a à peine une semaine moribond après de mauvais résultats dans les premiers scrutins. Mais sa victoire massive en Caroline du Sud samedi l'a propulsé. Il a ensuite profité du retrait surprise juste avant le Super Tuesday de ses deux rivaux modérés, Amy Klobuchar, la sénatrice du Minnesota, et Pete Buttigieg, l'ex-maire de South Bend. Ce coup de théâtre de dernière minute lui a permis de consolider les voix centristes et d'éviter le scénario de 2016. Les républicains modérés avaient été incapables de s'unir avant le Super Tuesday, faisant ainsi le jeu de Donald Trump.Lire aussi Primaire...