information fournie par So Foot • 25/12/2023 à 10:24

Süper Lig : Fenerbahçe et Galatasaray toujours au coude-à-coude

Deux penalties, deux victoires à domicile et un nul tristounet dans le choc de la journée.

Voilà ce qu’il s’est passé ce dimanche, lors de la dix-huitième journée de Süper Lig. Dans le détail, Konyaspor a étonnamment battu Kayserispor grâce à un doublé de Sokol Cikalleshi sur péno et l’Adana Demirspor a plus logiquement dominé Antalyaspor (réalisations de Babajide Akintola et d’Emre Akbaba en première période, réduction du score tardive d’Erdogan Yesilyurt) alors que Fenerbahçe a concédé le 0-0 devant Galatasaray.…

FC pour SOFOOT.com