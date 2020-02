Super Bowl : Donald Trump dans tous ses États

L'Amérique a les yeux rivés sur l'Iowa, où se tient ce lundi la première primaire démocrate, mais c'est un autre État qui a retenu l'attention des médias américains ce week-end. Le Missouri s'est vu privé de la victoire de son équipe, les « Chiefs » de Kansas City, par le commandant en chef lui-même.En remerciant le « Grand État du Kansas » pour cette victoire, Donald Trump s'est trompé, la ville se situe certes à la frontière avec le Kansas, mais dans l'État du Missouri.Une erreur d'autant plus fâcheuse que la chaîne d'information CNN relève qu'une « rivalité » existe, de part et d'autre de la frontière, depuis des années. Le vice-président américain, Mike Pence, en campagne dans le Missouri pour les élections de mi-mandat, en novembre 2018, n'avait pas commis le même impair. La géolocalisation de Twitter se trompant rarement, il avait indiqué se trouver à Kansas City, Missouri.Gaffeur en chefTrès présent sur Twitter depuis le lancement d'une procédure en destitution par ses opposants au Congrès, Donald Trump a, sans surprise, fait réagir parmi les internautes. Josh Barro, éditorialiste du New York Magazine, ironise : « Ne représentons-nous pas tous le grand État du Kansas ? »Le scénariste et producteur de télévision Bryan Behar a également commenté : « Que quelqu'un retire le feutre des mains de Trump avant qu'il ne redessine la carte du Kansas. » Un trait d'humour qui fait référence aux...