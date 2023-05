information fournie par So Foot • 09/05/2023 à 22:53

Suivez l'épisode 12 de Koh-Lanta : le Feu Sacré

Une demi-finale aller de Ligue des Champions, ça vous passe au-dessus de la tête ? Rassurez-vous, on vous comprend. Et il y a de quoi préférer les îles désertes, les épreuves et les conseils. Koh-Lanta : le Feu Sacré, c'est maintenant !

22h53 : PUB ! Juste avant le conseil, la classique.

22h52 : Mais Julie, elle compte reprendre sa carrière après Koh-Lanta ou pas ? Parce qu’il va falloir se remuscler, ma petite dame.…

Antoine DONNARIEIX pour SOFOOT.com