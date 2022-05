Suisse : les opposants à l'achat du F-35 américain proches d'obtenir un vote populaire

Le Conseil fédéral veut accélérer le processus d'achat, laissant entendre qu'il ne veut pas attendre le résultat de la consultation populaire.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Explosion des coûts, implications géopolitiques ou encore défauts intrinsèques... L'achat par la Suisse d'avions de combat américains provoque des résistances au sein du pays. Et les opposants au projet ont annoncé vendredi 27 mai qu'ils se rapprochaient du seuil nécessaire pour organiser une consultation populaire sur le sujet.

L'alliance de gauche Stop-F35 a indiqué avoir comptabilisé 100.000 signatures pour sa pétition . C'est le seuil nécessaire pour que le peuple puisse se prononcer sur le sujet, mais les opposants au F-35 précisent qu'il leur faut continuer à récolter des soutiens, toutes les signatures n'étant pas valides. Ils espèrent déposer le texte du projet à l'été pour un vote. "En raison de l'explosion des coûts du F-35, des conséquences en matière de politique étrangère et des nombreux défauts de cet avion de combat, ce débat serait nécessaire et urgent", explique Marionna Schlatter (Vert·e·s) du comité d'initiative, citée par l'agence ATS-Keystone.

Deux commissions parlementaires

Le gouvernement a décidé fin juin 2021 d'acquérir 36 F-35A, auprès du constructeur américain Lockheed Martin. En septembre 2020, les Suisses avaient approuvé de justesse, lors d'un vote populaire, une enveloppe de 6 milliards de francs (5,6 milliards d'euros) pour permettre aux forces aériennes de se doter d'une nouvelle flotte.

Si le gouvernement suisse affirme que l'avion était de loin le meilleur, au prix le plus bas de tous les jets en lice pour le contrat (Rafale, F/A-18 et Eurofighter), les innombrables difficultés techniques et dépassements budgétaires du programme F-35 aux États-Unis ont incité deux commissions parlementaires à lancer une enquête sur le choix de l'appareil.

Toutefois, le gouvernement a annoncé la semaine dernière qu'il voulait accélérer le processus d'achat, l'offre américaine expirant fin mars 2023, laissant penser que le Conseil fédéral ne voulait pas attendre le résultat de la consultation populaire .

Une posture "hautement discutable du point de vue démocratique" , selon les antis, qui considèrent qu'une votation en mars 2023 est toujours possible.

Partenariat avec 8 pays

Vu dès l'origine comme un produit d'exportation destiné à assurer la domination de Washington sur le marché des avions de combat, le F-35 a fait l'objet d'un partenariat avec huit pays, dont le Royaume-Uni, chacun recevant une part de travail en fonction de son investissement. Les avions destinés à la Suisse seraient pour l'essentiel construits en Italie.

Récemment, l'Allemagne a rejoint la liste des pays qui veulent se doter de l'appareil, déjà acheté par le Royaume Uni, la Belgique, le Danemark, l'Italie, la Finlande, la Norvège, le Pays-Bas et la Pologne.