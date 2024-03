Suisse: le taux de chômage baisse à 2,4% en février

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le taux de chômage en Suisse a légèrement diminué en février, redescendant à 2,4%, contre 2,5% en janvier, annonce jeudi le ministère de l'économie.

Fin février, 111.879 personnes étaient inscrites au chômage, un chiffre en léger repli par rapport au mois précédent, indique-t-il dans un communiqué.

Le taux de chômage des jeunes a reculé de 2,1% par rapport au mois de janvier avec 10.113 inscrits et de 0,9% chez les personnes de 50 ans et plus avec 31.525 inscrits.

Le nombre d'offres dans les offices régionaux de placement a quant à lui augmenté, avec 43.356 postes à pourvoir, soit 1.250 de plus que le mois précédent, détaille le ministère de l'économie.

Les économistes interrogés par l'agence suisse AWP s'attendaient à ce que le taux de chômage se situe entre 2,4% et 2,6%.

En 2023, le taux de chômage en Suisse a été de 2% en moyenne annuelle, son plus bas niveau en 22 ans. De nombreuses entreprises se sont trouvées confrontées à une pénurie de main d’œuvre.

Selon le baromètre trimestriel de l'emploi publié en février par l'office fédéral de la statistique, le nombre de postes de travail en Suisse a progressé de 1,7% sur un an au quatrième trimestre 2023.

Mais si les prévisions pour l'évolution de l'emploi en Suisse demeurent positives, elles sont moins optimistes qu'auparavant. Au quatrième trimestre 2023, le nombre de postes à pourvoir a diminué de 9% par rapport au dernier trimestre 2022 et les difficultés à recruter du personnel qualifié se sont atténuées dans l'ensemble.