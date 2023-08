Suède-États-Unis : le choc de tous les possibles

Invaincues en Coupe du monde depuis 2011, les Américaines se frottent ce dimanche à des Suédoises en totale confiance, manifestement pas effrayées par l'enjeu et qui ont déjà joué des mauvais tours aux États-Unis dans un passé pas si lointain. Le suspense promet d'être au rendez-vous.

Le Mondial des Suédoises avait commencé par une grosse frayeur. Largement favorites sur le papier lors de leur entrée en lice face à l’Afrique du Sud – qui s’avérera plus tard être l’une des belles histoires de la compétition -, les Blågult avaient dû attendre une réalisation tardive quasi inespérée d’Amanda Ilestedt pour sortir toute une nation du pétrin (2-1 au final). Depuis, tout va bien dans le meilleur des mondes pour les protégées de Peter Gerhardsson, qui ont engrangé neuf points durant la phase de poules (au même titre que le Japon et l’Allemagne) et claqué neuf pions en trois matchs. La confiance est là, mais la première place acquise dans le groupe G ressemble à un piège en or : en huitièmes de finale, il faudra se coltiner l’ogre américain, qui a terminé deuxième de son groupe E derrière les Pays-Bas, sans impressionner grand monde. Les chiffres peuvent toutefois faire peur : les Stars and Stripes n’ont plus perdu à la régulière en Coupe du monde depuis 2011. Et comme un symbole, cette défaite était arrivée… face à la Suède.

Des raisons d’y croire pour la Suède

Difficile pour autant de se baser là-dessus : de l’affrontement de l’époque, il ne reste que Megan Rapinoe, Alex Morgan et Kelley O’Hara dans l’effectif actuel américain, et en face seules Caroline Seger et Sofia Jakobsson sont encore là aujourd’hui. Mais d’autres motifs d’espoir subsistent pour les Suédoises. À commencer par le duel le plus récent, aux Jeux olympiques de Tokyo, où la partie avait largement tourné à l’avantage des Nordistes (3-0), dans une compétition où elles avaient finalement glané la médaille d’argent, pendant que les Américaines avaient dû se contenter du bronze.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com