Succès des paris sportifs en ligne : le chiffre d'affaires du secteur des jeux d'argent a bondi

Le chiffre d'affaires du secteur des jeux d'argent a nettement bondi en 2021, grâce notamment au succès des paris sportifs en ligne.

Un chiffre soutenu par la loterie... et les paris sportifs en ligne. Le chiffre d'affaires du secteur des jeux d'argent a nettement rebondi en 2021 , selon un rapport annuel publié lundi 25 avril par l'Autorité nationale des jeux (ANJ).

En croissance de 7% par rapport à 2020, le chiffre d'affaires annuel atteint 10,7 milliards d'euros, un niveau encore inférieur aux 11,1 milliards récoltés en 2019, avant la pandémie de Covid-19. "Dans une perspective de plus long terme, le marché des jeux d’argent et de hasard est en augmentation depuis 2017", souligne toutefois l'ANJ dans le rapport.

Le rebond enregistré en 2021 s'explique notamment par le succès des paris sportifs en ligne, les mises engagées ayant augmenté de 47% sur un an pour s'établir à près de 7,9 milliards d'euros.

Le segment des casinos a subit "la crise la plus profonde"

A la faveur d'une année riche en grands évènements sportifs, notamment l'Euro-2020 décalé d'un an, le nombre de parieurs sportifs a lui aussi nettement progressé (+609.000 comptes actifs par rapport à 2020). Le segment du pari en ligne dans son ensemble a connu une excellente année 2021, son chiffre d'affaires progressant de 24% en un an pour représenter désormais un cinquième des revenus du secteur.

Les activités de loterie sont également reparties vigoureusement (+16% à 5,037 milliards d'euros). Sur une note plus négative, "le segment des casinos est celui qui subit la crise la plus profonde, pour la deuxième année consécutive", indique l'ANJ. A 1,08 milliard d'euros au 31 octobre 2021, son chiffre d'affaires a fondu par rapport à 2019 (2,42 milliards). Les 202 casinos actifs recensés par l'ANJ ont pâti des "plus de six mois de fermeture" imposés en lien avec la pandémie de Covid-19.

Le rapport de l'ANJ repose sur les données transmises par les opérateurs de jeux agréés et le PMU, ainsi que les résultats publiés par la Française des jeux. Les informations relatives aux casinos émanent elles du ministère de l'Intérieur. Les résultats présentés dans le rapport portent sur la période de référence allant du 1er novembre 2020 au 30 octobre 2021.