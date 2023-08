Strasbourg, one love forever

05.08.2023, Stade de la Meinau, Strasbourg, FRA, Fu?ball Freiundschaftsspiel 1, Racing Strassburg vs SV Werder Bremen, im Bild Jubel nach dem Tor zum 1-0 durch Lucas Perrin (Racing Strassburg #5) mit Lebo Mothiba (Racing Strassburg #12) Foto ? nordphoto GmbH / Straubmeier DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video, Photo by Icon Sport

Revenu pas à pas de l'enfer de la cinquième division avec son propre modèle, le Racing Club de Strasbourg ouvre une nouvelle page de son histoire ce dimanche. Le rachat du club par BlueCo, fonds d'investissement également détenteur de Chelsea, pose de nombreuses questions parmi les supporters.

Les grands sourires nés du maintien arraché dans le final d’une saison éprouvante n’auront pas fait long feu sur les visages des amoureux du RC Strasbourg. Le 22 juin dernier, ils laissaient en effet place à une certaine inquiétude, lors de l’annonce du rachat du club par le fonds d’investissement américain BlueCo, à la tête de Chelsea depuis un peu plus d’un an. Fini le club populaire et familial qui était parvenu à s’extirper des affres de la cinquième division jusqu’à une belle sixième place en 2022, remportant au passage une Coupe de la Ligue et goûtant aux barrages européens ? La réponse viendra progressivement, au fil des décisions prises par la nouvelle gouvernance. Quoi qu’il en soit, c’est dans ce contexte que les Racingmen et leurs fans lancent leur saison ce dimanche face à l’Olympique lyonnais, point de départ d’une nouvelle ère. Bien conscients également qu’après une saison sur un fil, le modèle proposé par Marc Keller depuis plus d’une décennie avait atteint son plafond de verre.

C’est une rupture totale, la fin d’une histoire. On croyait à cette idée de club différent, qu’on pouvait réussir pas à pas avec nos moyens…

Tous propos recueillis par TB, sauf ceux de Marc Keller.

Par Tom Binet pour SOFOOT.com