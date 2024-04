information fournie par So Foot • 09/04/2024 à 13:11

Strasbourg met fin au contrat de Sanjin Prcić

Un porté disparu qui va disparaître d’Alsace.

Le RC Strasbourg a annoncé ce mardi avoir mis fin au contrat de Sanjin Prcić. Le club a précisé qu’un accord commun avait été trouvé avec le Bosnien, dont le contrat courait jusqu’en 2025. Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2019 avec le Racing et joueur majeur de Julien Stéphan, l’ancien Rennais a vu sa situation se dégrader après l’arrivée de Frédéric Antonetti, avant de complètement passer à la trappe sous Patrick Vieira cette saison. Il n’a été utilisé qu’à trois reprises en 2023-24, et n’a plus été convoqué dans le groupe depuis le 29 octobre dernier.…

FL pour SOFOOT.com