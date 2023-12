Strasbourg-Le Havre : Il y aura un hommage aux victimes de l’attentat du marché de Noël

Le 11 décembre 2018, une attaque terroriste en plein marché de Noël de Strasbourg faisait cinq morts et onze autres blessés. Ce week-end, comme tous les ans, la capitale européenne rend hommage aux victimes de cet attentat. Et le Racing le fera aussi, à l’occasion de la réception du Havre ce dimanche (15 heures). « Cette rencontre est placée sous le signe du Bleuet de France et du devoir de mémoire, en écho aux attentats qui ont frappé Strasbourg il y a cinq ans , écrit le club . Après une minute d’applaudissement, Naomy et Samir, deux enfants de victimes d’attentats, donneront le coup d’envoi fictif du match en l’honneur des victimes et des familles des victimes d’attentats et des conflits armés. »

