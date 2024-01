Strasbourg éjecte Clermont, Toulouse et Reims prennent la porte aux tirs aux buts

Ibrahima SISSOKO of Strasbourg during the French Cup match between Clermont Foot 63 and RC Strasbourg at Stade Gabriel Montpied on January 21, 2024 in Clermont-Ferrand, France. (Photo by Alexandre Dimou/Alexpress/Icon Sport)

Dans un multiplex complètement fou, Strasbourg et Lille ont maîtrisé leur sujet pour se qualifier. Toulouse et Reims ont souffert avant de se faire éliminer aux tirs aux buts, respectivement à Rouen et Sochaux. Le Havre et Saint-Priest seront également au rendez-vous des huitièmes de finale.

Largement au-dessus, Strasbourg s’est assez aisément imposé sur la pelouse de Clermont (1-3) . Longtemps mis en échec par Théo Borne, le jeune portier auvergnat qui faisait ses débuts en professionnels, les Alsaciens prennent finalement l’avantage par Abakar Sylla à bout portant au cœur du premier acte. Et malgré un manque d’efficacité assez dingue, Mouhamadou Diarra double la mise en début de seconde période pour plier l’affaire, avant d’être rejoint au tableau d’affichage par Dilane Bakwa sur une jolie combinaison puis Mehdi Zeffane, venu sauver l’honneur des Auvergnats dans les derniers instants. Dans le même temps, Lille a pris son temps pour faire respecter la logique, loin de son carton du tour précédent face au Racing (0-1) . Des Dogues mêmes heureux de voir l’ouverture du score d’Ababacar Paye refusée pour un contact avec Vito Mannone puis chahutés pendant de longues minutes. C’est finalement d’un coup-franc d’Hakon Haraldsson depuis l’entrée de la surface qu’est venue la solution pour des nordistes pas plus inspirés. Et incapables de breaker, malgré notamment une barre de Yusuf Yazıcı en fin de partie. Un seul petit but également à Chateauroux, où Le Havre est allé faire parler sa maîtrise (0-1) . Un but de filou de Steve Ngoura juste avant les citrons permet au promu de rallier les huitièmes de finale.

Le tenant du titre déjà dehors, Sochaux rugit de nouveau

Après le finaliste nantais samedi, Toulouse s’est également fait montrer la sortie par un club de division inférieure (3-3, 12-11 TAB) . Empruntés, les Violets s’inclinent à Rouen au terme d’une rencontre à rebondissements lancée par le but d’Omar Bezzekhami. Le penalty obtenu et transformé par Vincent Sierro, suivi du premier but de la recrue Yann Gboho sur un bel enchaînement laissent ensuite imaginer que les Toulousains vont pouvoir s’en sortir. Mais c’était sans compter sur quelques minutes de folie juste avant la pause avec un premier penalty très généreux détourné par Álex Domínguez puis un deuxième sur le corner suivant, alors que Rouen avait égalisé. Domínguez signe un double arrêt, mais M. De

Par Tom Binet pour SOFOOT.com