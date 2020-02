Strasbourg : 5 morts et 7 blessés dans un incendie

Un incendie survenu dans la nuit de mercredi à jeudi dans un immeuble de Strasbourg a fait cinq morts et sept blessés, ont annoncé les pompiers du Bas-Rhin. Les sept personnes blessées se trouvent en situation "d'urgence relative", selon le communiqué. Le sinistre a mobilisé 48 sapeurs-pompiers et 23 engins. Les pompiers, appelés vers une heure du matin pour un dégagement de fumée dans une cage d'escalier, « ont dû faire face à de nombreux sauvetages et mises en sécurité en raison de l'épaisse fumée qui avait envahi les communs », ont-ils précisé, indiquant que les personnes évacuées avaient été accueillies dans un gymnase : neuf d'entre elles devront être relogées par la municipalité.Selon les informations de L'Alsace, l'incendie s'est déclenché dans un immeuble de sept étages du quartier gare. Vingt-trois autres personnes ont pu être évacuées indemnes. Les causes de cet incendie n'étaient pas encore connues jeudi 27 février au matin.Plus d'informations à suivre sur LePoint.fr.