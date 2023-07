Steven Gerrard détaille ses motivations pour rejoindre l’Arabie Saoudite

Une famille en or.

Steven Gerrard est devenu le premier gros calibre de la famille des entraîneurs à s’engager en Arabie saoudite, du côté d’Al-Ettifaq, un choix surprenant qu’il a tenu à clarifier. L’ancien capitaine des Three Lions a affirmé son souhait de se rendre dans ce club pour des raisons familiales, dans une vidéo de présentation publiée sur les réseaux sociaux du club saoudien. « Quand je suis allé en Arabie saoudite, j’ai ressenti une atmosphère familiale. On m’a fait comprendre que j’étais le bienvenu. Et il y a trois choses qui comptent pour moi et toujours dans un ordre particulier. La plus importante est que tout doit être bien pour ma famille » , a affirmé l’ancien des Reds avant de parler, quand même, du sujet principal de son contrat, le football. « Ensuite, le projet de football doit être ambitieux, et bien sûr, vous devez vous sentir en sécurité avec le contrat, mais cela vient à la toute fin ». …

AC pour SOFOOT.com