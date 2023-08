information fournie par So Foot • 01/08/2023 à 10:24

Stephy Mavididi rentre (presque) à la maison

Un classique, comme P. Diddy.

C’était pressenti, Stephy Mavididi a retraversé la Manche pour rejoindre Leicester, relégué en Championship. Ardemment désiré par Enzo Maresca, le nouveau coach des Foxes , l’attaquant anglais de Montpellier (25 ans) quitte la France après une saison en prêt à Dijon, et trois autres passées dans l’Hérault. Formé à Arsenal et passé par la Primavera de la Juventus, Mavididi aura coûté 7,5 millions d’euros au club des Midlands de l’Est. Au total, il n’aura jamais atteint la barre des 10 buts inscrits sur une saison avec le MHSC ; un total même decrescendo au fil des ans : 9, 8 et 4.…

AL pour SOFOOT.com