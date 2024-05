Stéphanie Frappart prise à partie et escortée par la police en Grèce

La France n’a pas le monopole du bordel.

La finale de la Coupe de Grèce, remportée par le Panathinaïkos contre l’Aris FC samedi (1-0), a tourné au vinaigre. Première femme à arbitrer la finale de cette compétition, Stéphanie Frappart a distribué trois cartons rouges en deuxième période. Un pour Giannis Kotsiras du côté du Pana (51 e ), deux autres pour Vladimir Darida (65 e ) et Jean Jules (71 e ) dans le camp adverse. Deux expulsions en l’espace de six minutes qui ont fait dégoupiller joueurs, staff et dirigeants de l’Aris. À la fin du match, plusieurs d’entre eux ont tenté de prendre l’arbitre française à partie, notamment le président Theodoros Karypidis. Elle a ainsi dû quitter le terrain sous escorte policière, dans un climat tendu. Et encore, le match s’est joué à huis clos.…

QB pour SOFOOT.com