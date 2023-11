information fournie par So Foot • 15/11/2023 à 06:32

Stéphanie Frappart et la banalisation du sexisme dans le foot

Les insultes reçues par l’arbitre Stéphanie Frappart, le soir du match opposant Rennes et Lyon au Roazhon Park, puis largement déversés sur les réseaux sociaux, illustrent encore à quel point les femmes dérangent dans le petit monde du ballon rond.

Les 90 minutes entre le Stade Rennais et l’OL nous ont offert une de ces purges dont la Ligue 1 semble avoir le secret cette saison. Lyon y a malgré tout récolté sa première victoire. Rennes a démontré l’ampleur de ses difficultés sur le terrain. Mais pour certains supporters en tribunes, il semblerait que le principal problème ait d’abord tenu au fait que l’arbitre fut une femme, Stéphanie Frappart, et non pas au fond de jeu chaotique ou l’incapacité de Bruno Genesio à mettre en ordre de bataille son effectif. Des gradins sont donc descendues un florilège d’insultes sexistes, que le compte « Footeuses » sur Twitter a été dans les premiers à fustiger : « « Sale p*te, sal*pe, grosse chi*nne » De nombreuses insultes sexistes ont été proférées par le public du Roazhon Park à l’encontre de Stéphanie Frappart, l’arbitre centrale du match Rennes-OL en Ligue 1 ce dimanche… Inadmissible. »

"Sale p*te, sal*pe, grosse chi*nne" …

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com