information fournie par So Foot • 21/05/2024 à 19:29

Stéphanie Frappart désignée pour arbitrer la finale de la Coupe de Grèce

Stéphanie chez les Hellènes.

Snobée par les instances pour la finale de la Coupe de France et pour celle de la Ligue des champions féminine, Stéphanie Frappart occupera son samedi en arbitrant… la finale de la Coupe de Grèce, qui opposera le Panathinaïkós et l’Aris FC, à Volos. Un match qui se déroulera à huis clos, dans la lignée d’une saison chaotique sur le plan des violences. Pionnière dans de nombreuses compétitions, la Française ajoutera une ligne de plus à son palmarès en devenant la première femme à tenir le sifflet pour une finale de Coupe de Grèce, ce dont s’est félicitée la fédération locale. Le pays a pris l’habitude de nommer des arbitres étrangers pour des matchs à enjeux, comme le rappelle l’AFP. Frappart fera là l’une de ses dernières apparitions de la saison puisqu’elle n’a pas été retenue pour l’Euro.…

QB pour SOFOOT.com