Stéphane Séjourné : « N'ayons pas peur du mot "nationalisation" »

Au ministère de l'Économie, pendant la campagne présidentielle et puis des mois durant à l'Élysée au début du quinquennat, Stéphane Séjourné fut le conseiller d'Emmanuel Macron. Il est de ces « mormons », ce cercle restreint de conseillers très influents du président de la République. Aujourd'hui relais du chef de l'État au Parlement européen et chef de file de la délégation Renaissance, Stéphane Séjourné esquisse la France, mais aussi l'Europe de l'après-crise.

Le Point : Emmanuel Macron a semblé faire un mea culpa dans son discours il y a une semaine, déclarant : « Sachons nous réinventer, et moi le premier. » La construction de la France d'après doit-elle d'abord passer par un acte de contrition générale ?

Stéphane Séjourné : J'y vois plutôt une volonté d'apaiser le pays, un écho à ce que les gens ressentent dans cette crise. En réalité, Emmanuel Macron tend la main aux oppositions avec humilité et en appelle à une forme de concorde nationale sur de nouvelles propositions afin de tirer les conclusions de la crise sanitaire et les conséquences qu'elle a sur notre modèle économique et social. Nous aurons à esquisser, dans les prochains mois, le futur agenda politique : celui de l'après-crise.

Sous quelle forme ? Avec quelle équipe ? Beaucoup n'arrêtent pas de gloser sur ce potentiel remaniement de la France

