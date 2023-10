Stéphane Ruffier réclame sept millions d’euros à Saint-Étienne

Un petit pactole.

L’histoire entre Stéphane Ruffier et l’AS Saint-Étienne n’est pas tout à fait terminée. Licencié pour « faute grave » en janvier 2021 après avoir été mis à l’écart pendant plusieurs mois, le gardien le plus capé des Verts a attaqué son ancien club devant les Prud’hommes. Ce lundi, l’international tricolore et son avocate, Me Dorothée Bisaccia-Bernstein, ont plaidé le « harcèlement moral », évoquant une volonté de la part de l’ASSE de « l’isoler », rapporte L’Equipe . Ils réclament sept millions d’euros à l’actuel cinquième de Ligue 2.…

TB pour SOFOOT.com