Stéphane Plaza: pour les agences immobilières, la condamnation dégrade encore plus la marque

Stéphane Plaza, à Paris, le 18 février 2025. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Pour les agences immobilières franchisées Stéphane Plaza Immobilier, la condamnation mardi de l'animateur pour violences conjugales accentue la dégradation de l'image de marque du réseau et donne des arguments aux dizaines de franchisés qui souhaitent quitter le réseau, ont affirmé leurs avocats à l'AFP.

Avant même le délibéré du tribunal de Paris, "l'image de marque était entachée", a estimé Sarah Laassir, avocate d'une cinquantaine d'agences immobilières qui envisagent de quitter le réseau Stéphane Plaza Immobilier.

Le tribunal de Paris a condamné mardi l'agent immobilier vedette de M6 (RTL Group) à un an de prison avec sursis pour violences conjugales récurrentes sur une ancienne compagne. Sa défense a immédiatement annoncé faire appel.

Avec cette condamnation, "la notoriété (du réseau) est encore plus dégradée et la visibilité médiatique est peut-être vouée à disparaître", a déclaré Me Laassir à l'AFP.

Pour un autre avocat de franchisés, Valentin Simonnet, la marque est même "vidée de sa substance", puisque le fonctionnement d'une franchise est de "payer pour une marque pour recevoir des clients".

Il défend que dans ces conditions, "les franchisés doivent pouvoir sortir du contrat de franchise sans frais", car il n'est plus respecté, et ce même s'il y a appel.

Me Simonnet dit conseiller une trentaine d'agences immobilières et Me Laassir une cinquantaine. Une grande partie d'entre elles attendaient le jugement du tribunal de Paris avant de décider d'entamer des procédures de rupture du contrat de franchise ou non.

Compte tenu des réticences des clients face au nom de Stéphane Plaza, un franchisé a décidé de ne plus mentionner Stéphane Plaza Immobilier sur ses prospectus et ses cartes de visite.

"C'est pas normal vu qu'on paye pour une marque, mais c'est une marque qui ne vaut plus rien", a-t-il témoigné auprès de l'AFP, préférant ne pas être identifié pour ne pas compromettre ses démarches entamées il y a quelques mois pour mettre fin à son contrat de franchise.

Le réseau d'agences immobilières Stéphane Plaza a été lancé en 2015. Il compte 560 agences selon une liste figurant sur le site internet du réseau détenu à 51% par la chaîne de télévision M6.

Contacté par l'AFP, le réseau a indiqué prendre acte de la décision et ne pas souhaiter s’exprimer pour l’instant.