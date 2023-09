information fournie par So Foot • 25/09/2023 à 22:41

Stéphane Guivarc’h raconte son quotidien de vendeur de piscines

La reconversion que vous n’aviez pas vu venir.

Depuis l’arrêt de sa carrière, le champion du monde 1998 s’est reconverti comme commercial dans une entreprise de piscines. Une drôle de trajectoire sur laquelle il s’est confié pour RMC. « Ça fait 17 ans que je suis dans les piscines. Le patron est un ami. À la base, la boîte était une entreprise de plomberie qui faisait ma maison. Mon ami me dit alors qu’il va créer une structure piscine et qu’il recherche un commercial. Comme je ne faisais rien, je lui ai dit que j’allais lui filer un coup de main… et ça fait 17 ans que je suis avec lui , retrace l’ancien buteur de l’AJ Auxerre. Je suis sur la route toute la journée, ça se passe très bien, le soir je suis chez moi… J’ai une vie équilibrée, je ne suis pas à la recherche constamment de la caméra ou du micro pour vivre. » …

TB pour SOFOOT.com