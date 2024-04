information fournie par So Foot • 12/04/2024 à 00:24

Star d'Internet depuis sa glissade, le plongeur Alexis Jandard va donner le coup d'envoi de Lyon-Brest

Sa glissade était sans doute un hommage au début de saison lyonnais.

Auteur d’une chute ridicule et devenue virale, sur son plongeoir, au cours d’une démonstration pour l’inauguration du centre aquatique de Saint-Denis devant Emmanuel Macron et une ribambelle de caméras, le plongeur français Alexis Jandard a très bien géré ce bad buzz . En enchainant par la suite les vidéos et interviews humoristiques à ce sujet, celui qui a raflé une médaille de bronze par équipe mixte aux Championnats du monde de natation, l’été dernier, a tout misé sur l’autodérision.…

JB pour SOFOOT.com