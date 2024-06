Sport Définition, un salon pour développer le sport business en France

Le 5 juin dernier, Bpifrance organisait au cœur de l’Adidas Arena le salon « Sport Génération », avec pour objectif de rassembler pour la première fois tout l’« écosystème » du sport dans l’Hexagone. Et faire de la France une grande nation du sport business.

« Les gens tendent à penser soit au sport, soit au business, jamais les deux ensemble. Or, il est impossible de les séparer dans le monde d’aujourd’hui, ils sont liés. » C’est ainsi que David Kahn, président du club de Paris Basketball et 17 ans passés au sein de la NBA, lance son intervention sur le podium du salon Sport Définition. Sans manquer de partager avec l’audience une prise de bec, il y a quelques années, avec un arbitre agacé par la musique jouée pendant un match, pas vraiment conscient de la nécessité de proposer un véritable show aux spectateurs.

Une parfaite illustration de la volonté de la Bpifrance, partenaire de 35 clubs professionnels (dont le Paris FC pour ce qui est du ballon rond) et à l’origine de cette première rencontre entre entrepreneurs, investisseurs, décisionnaires, institutionnels et autres acteurs du monde du sport français. Tout au long de la journée, organisée au sein de la flambant neuve Adidas Arena, plus d’une centaine de « speakers » se sont succédé pour venir délivrer leur vécu, savoir-faire et autres leçons de vie au fil d’ateliers aux intitulés aussi divers que « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sponsoring sportif », « Le mouvement : source de vie et d’innovation » ou encore « Quand le sport inspire l’innovation positive ».…

SF pour SOFOOT.com