Southgate : « Pour réaliser des choses extraordinaires, il faut passer par des moments difficiles »

Sale mine.

Quelques minutes après le nul entre l’Angleterre et le Danemark (1-1), qui a vu ses hommes se faire sévèrement secouer, Gareth Southgate est venu dresser un constat juste, mais sévère sur les 180 premières minutes livrées par sa sélection dans cet Euro : « Nous sommes déçus et nous devons trouver des solutions pour résoudre les problèmes que nous rencontrons. Nous devons aussi accepter l’environnement dans lequel nous vivons, les attentes autour de nous. Pour l’instant, nous sommes en difficulté et c’est automatiquement ma responsabilité. Je suis le sélectionneur, je dois diriger ce groupe de la meilleure façon possible. Pour réaliser des choses extraordinaires, il faut passer par des moments difficiles. Aujourd’hui, c’est le cas. On sait comment vont se passer les prochains jours et nous devons y faire face. »…

MB pour SOFOOT.com