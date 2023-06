information fournie par So Foot • 21/06/2023 à 22:41

Southampton a un nouvel entraîneur

Le saint des Saints .

Après onze ans passés en Premier League et une saison particulièrement catastrophique, conclue à la dernière place, Southampton va retrouver le Championship. Les Saints , qui ont successivement connu trois coachs l’année dernière (Ralph Hasenhüttl, Nathan Jones, puis Rubén Sellés), ont révélé ce mercredi l’identité de leur nouveau coach. C’est donc l’Écossais Russell Martin qui sera chargé de faire remonter le club le plus vite possible dans l’élite.…

LT pour SOFOOT.com