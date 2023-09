information fournie par So Foot • 14/09/2023 à 20:40

Soupçonné de dopage, Paul Pogba contre-attaque

Plus de ballon, et plus de salaire.

Depuis le début de son affaire liée à une apparente prise de produits dopants, Paul Pogba n’a plus le droit d’exercer son activité professionnelle de footballeur. Mais le Français, contrôlé positif à la testostérone après le match contre l’Udinese comptant pour la première journée de Serie A, ne compte pas se laisser faire.…

FC pour SOFOOT.com