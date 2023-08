Sotoca : « On peut avoir des regrets »

Un point en deux matchs, ça ne suffit plus pour les Sang et Or.

À l’issue du match nul entre Lens et Rennes (1-1), Florian Sotoca s’est pointé au micro de Prime Video pour débriefer ce choc du dimanche soir : « On a fait un match complet par rapport à la semaine dernière, où on avait fait deux mi-temps très différentes. Là, on a la mainmise sur le match en première mi-temps, malgré le penalty, je trouve qu’on a poussé, on s’est créé beaucoup de situations. C’était un très bon match de Ligue 1, c’était ouvert, avec deux belles équipes mais on peut avoir des regrets car on peut et on doit gagner ce match. » …

AL pour SOFOOT.com