information fournie par So Foot • 18/05/2023 à 09:52

Soriano : « Dire que nous avons gagné parce qu’on dépense beaucoup d’argent n’est pas vrai »

Bon, ça joue un peu non ?

75 millions d’euros sur Erling Haaland. 55 pour s’attacher les services de Kalvin Phillips. Buteur ce mercredi soir dans le cadre de la demi-finale retour de la Ligue des champions face au Real Madrid (4-0), Manuel Akanji a couté près de 25 millions d’euros. Et ces trois soldats, juste l’été dernier. Un an plus tôt, Manchester City avait déboursé 120 millions d’euros pour Jack Grealish, 30 pour Julián Álvarez. De très bons choix oui, des hommes forts du groupe de Pep Guardiola sans aucun doute, mais surtout très couteux. Pour le directeur général des Skyblues , ces dépenses n’ont rien à voir avec la qualification en finale des siens.…

MD pour SOFOOT.com