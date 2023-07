Sophia Smith, a star is born

Sa vitesse, sa vivacité et son efficacité ont fait mouche contre le Vietnam. Sophia Smith découvre la Coupe du monde sans aucun complexe. Dans le radar depuis un bon moment aux États-Unis, l'attaquante de 22 ans est prête à choquer la planète.

Composée de trois trentenaires en 2019, la ligne d’attaque des États-Unis s’est considérablement rajeunie. Si Alex Morgan tient toujours la barre à 34 ans, la star est désormais épaulée par la génération Z. À sa droite, Trinity Rodman, 21 printemps. À sa gauche, Sophia Smith, une bougie de plus. L’ailière de Portland est parfois gentiment rappelée à la réalité de cette différence d’âge, chambrée car elle n’a jamais utilisé de lecteur CD ou parce qu’elle ne reconnaît pas les chansons de Tupac. Elle s’était déjà retrouvée au milieu de Morgan, Rapinoe ou Lavelle en 2017, quand Jill Ellis l’avait convoquée en renfort pour compléter le groupe. Elle n’avait alors que 16 piges. Depuis, Smith est devenu internationale en novembre 2020 et s’est bien installée (31 sélections, 14 buts). Au point d’éclipser le reste de l’équipe contre le Vietnam avec un doublé et une passe décisive pour sa première apparition en Coupe du monde, logiquement récompensée du trophée de joueuse du match – et d’un bisou de son papa, Kenny. Ça va vite. Très vite.

<iframe loading="lazy" title="Nice To Beat You | Sophia Smith | Nike Football" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/kzXPcU2jJ4w?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com