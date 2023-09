information fournie par So Foot • 02/09/2023 à 18:29

Son, Maddison et Tottenham s’amusent avec Burnley

Burnley 2-5 Tottenham

Buts : Foster (4 e ) et Brownhill (90 e +4) pour les Clarets // Son (16 e , 63 e et 66 e ), Romero (45 e +2) et Maddison (54 e ) pour les Spurs

Vivement la trêve pour le Vince.…

BB pour SOFOOT.com