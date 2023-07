Soldes en Ligue 1 : les 10 affaires à faire (ou à éviter)

Il n’y a pas que les commerçants qui profitent de la semaine supplémentaire des soldes d’été. Les clubs de Ligue 1 aussi tentent d'écouler leurs stocks sur leur site internet. Top 10 des plus sombres raisons de dégainer sa carte bleue.

1 – Le tee-shirt « Super Brestois 29 »

Le 26 septembre prochain, Eric Roy fêtera ses 56 ans et on lui a déjà trouvé un cadeau. Un super cadeau même ! Le maintien en Ligue 1 crânement acquis la saison dernière lui donne la légitimité pour fièrement arborer le tee-shirt « Super Brestois 29 », inspiré de Superman. Suffisant pour survoler la Ligue 1 la saison prochaine ? Pas sûr. Car pour être totalement Superman, Eric Roy devrait porter un legging. Or la boutique du club finistérien ne propose pas cette pièce. Et c’est bien dommage.

À qui l’offrir ? Malgré une réduction de 50%, on ne se risquera pas à le proposer à Michel Der Zakarian.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com