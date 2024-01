Sogenial Immobilier signe trois nouveaux actifs pour sa SCPI Cœur de Régions pour une surface de 21 267 M2

Sogenial Immobilier finit l'année 2023 avec l'acquisition de trois actifs pour sa SCPI Cœur de Régions.

Jean-Marie Souclier, Président de Sogenial Immobilier précise : « Ces 3 acquisitions viennent achever une année de fort développement pour Cœur de Régions avec près de 140 millions d'euros investis pour 26 nouveaux actifs. Cœur de Régions clôt ainsi l'exercice 2023 en avance sur son programme d'investissement et confirme ses objectifs de performance pour l'année. »

Sami Fajri, Directeur des investissements complète : « Plus de 77.000 m² et 45 nouveaux locataires viennent s'ajouter au patrimoine cette année. Les actifs sont principalement situés en régions qui reste notre cible, mais cela ne nous a pas empêché d'acquérir également 3 actifs en Ile-de-France et notamment aux Ulis, zone d'activité de rayonnement international »