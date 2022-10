Sogenial Immobilier renforce son équipe commerciale

Sogenial Immobilier, spécialisée en gestion de fonds immobiliers et en investissement, a le plaisir d'annoncer l'arrivée d'Anaïs Couraud au poste de Chargée de Partenariats sur la région Sud-Ouest.

Anaïs Couraud est diplômée d'un BTS Assurance et d'une Licence Professionnelle Métiers du Droit Privée à La Faculté de Bordeaux, ainsi que d'un Master I et II Gestion de Patrimoine et Marchés Immobiliers à l'INSEEC.

Anaïs débute sa carrière au sein des pôles Prévoyance et Assurance-vie chez Groupama Gan Vie, dans la gestion des différents contrats d'assurance de personnes. En 2017, elle intègre Netinvestissement, filiale de Primonial en tant que Chef de Projet Patrimonial chargée du conseil et de la relation en direct des épargnants, puis elle se spécialise sur l'investissement en SCPI et Private Equity Immobilier.