Sogenial Immobilier lance « Cœur d 'Avenir », une SCPI liée à l'enfance, aux adolescents et aux étudiants, sous forme de fonds de partage

Sogenial Immobilier, société de gestion de fonds immobiliers indépendante, est heureuse de vous annoncer le lancement de sa quatrième SCPI « CŒUR D'AVENIR ».

Avec plus d'un milliard d'euros d'encours sous gestion et une expertise affirmée dans la gestion de fonds immobiliers tels que SCPI, OPPCI, GFI, SLP, et Fonds luxembourgeois, Sogenial Immobilier renforce son positionnement en lançant la SCPI « Cœur d 'Avenir ».

Cette dernière s'inscrit dans une stratégie d'investissement étendue, visant à couvrir l'ensemble de la période allant de la petite enfance à l'entrée dans la vie active, dans des secteurs intimement liés à l'éducation et à l'épanouissement des jeunes. Cela représente une opportunité précieuse pour les investisseurs soucieux de diversification, recherchant un marché profond décorrélé des cycles économiques.

La SCPI Cœur d'Avenir cible prioritairement la France puis, la Belgique, le Portugal et l'Espagne.

Jean-Marie Souclier, Président de Sogenial Immobilier : « Je suis enthousiaste à l'idée d'ouvrir ce nouveau chapitre avec la SCPI Cœur d'Avenir. Elle représente non seulement une chance d'investissement stratégique, mais également une contribution significative à l'évolution positive de l'éducation et du bien-être des jeunes générations. »