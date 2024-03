Sogenial Immobilier annonce 200 M€ de collecte en 2023 (+ 30% par rapport à 2022), et une année 2024 avec un engagement sociétal renforcé

Sogenial Immobilier, société de gestion de portefeuille indépendante spécialisée dans la gestion de l'épargne investie en immobilier notamment avec une gamme de SCPI et un GFI, annonce une très belle année 2023 avec une collecte supérieure de 30% par rapport à 2022 et une année 2024 placée sur le renforcement d'un engagement sociétal pour donner du sens aux épargnants dans leurs investissements.

Un bon bilan 2023 pour Sogenial Immobilier

Malgré un contexte de marché chahuté, Sogenial Immobilier s'est distinguée par la résilience de ses fonds qui se sont classés en 2023 dans le top 10 des SCPI. La société de gestion a réalisé une collecte de 200 millions d'euros répartie principalement sur les 2 SCPI phares, Cœur de Régions et Cœur d'Europe, ce qui représente une progression de 30% par rapport à 2022.

Jean-Marie Souclier, Président de Sogenial Immobilier explique : « Malgré une forte inflation, 2023 a été une bonne année pour Sogenial lmmobilier en termes de collecte. Nous avons enregistré une croissance positive, contrairement à la plupart des SCPI et nos taux de distribution ont été nettement supérieurs à la moyenne des rendements annuels de l'ensemble des SCPI du marché. Le taux moyen de distribution de l'ensemble des SCPI du marché est de 4,52% quand celui de Sogenial Immobilier se situe entre 5,30 et 6,20% ».

Sogenial Immobilier a investi plus de 191 M€ dont 50 M€ en Europe soit 74% d'augmentation par rapport à l'année 2022. 35 acquisitions ont été réalisées réparties pour 25% en bureaux, 30% en commerces, et 45% sur la logistique et locaux d'activités, avec un investissement situé entre 500 K€ et 15 M€. Ces investissements sont en phase avec le maintien des performances des fonds et les objectifs de distributions de dividendes, avec une petite revalorisation de la part pour Cœur de Régions.