Sogenial Immobilier acquiert 2 crèches Neokids en région

La SCPI Coeur de Régions, gérée par Sogenial Immobilier, se renforce dans le secteur de la petite enfance et réalise l'acquisition d'un portefeuille de crèches en région, à Nîmes et à Saint-Laurent-Médoc d'une superficie de 220 m² et de 170 m2. C'est la troisième acquisition dans ce secteur en partenariat avec NeoKids, le premier réseau de crèches Montessori en Europe, mondialement reconnue pour l'épanouissement et le développement de l'enfant.