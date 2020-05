Totalisant 2.700m² de locaux et 18.000m² de terrain !

Les deux locaux sont loués avec des baux de 11 ans et 6 mois ferme, réalisés avec le conseil de l'Etude DELREZ-GRAUX- Sandrine Karnik et Focus RED - Cédric Pomme.

BLANZAC - département de la Haute-Loire (région Auvergne Rhône)

1.500 m²dont 250 m² d'auvent édifié sur un terrain de 5.000 m2

SAINT-MARCELIN - département de l'Isère (région Auvergne-Rhône-Alpes)

1.200 m² dont 300 m² de bureaux/stockage édifié sur un terrain de 5.800 m²

Le locataire est une société française de près de 35 ans, reconnue par ses clients agriculteurs et ruraux, elle distribue du matériel agricole non motorisé et des produits d'agroéquipement complétés par une offre de produits et services en partenariat avec les marques leader pour apporter conseils et solutions.

Il possède un réseau de 23 magasins déployé sur 7 régions : Auvergne, Bourgogne, Centre, Limousin, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes privilégiant la proximité avec ses clients.

