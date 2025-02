Sofidy annonce des performances 2024 en hausse pour la majorité de sa gamme de SCPI

SOFIDY

Dans les derniers bulletins trimestriels d'information, Sofidy dévoile les taux de distribution 2024 de ses SCPI de rendement : compris entre +5,04 % et +9,52 %, ils surpassent pour la grande majorité de la gamme le niveau des années précédentes et illustrent la bonne résilience des portefeuilles immobiliers.

Des acquisitions ciblées pour soutenir la performance

En 2024, Sofidy a su identifier de nouvelles opportunités immobilières afin de consolider les performances futures de ses SCPI. À la clé : près de 600 millions d'euros investis en 2024 (tous fonds confondus) avec un rendement moyen à l'acquisition de +8,5 %(1).

Ces investissements ont été réalisés avec une grande sélectivité : sur plus de 1 064 dossiers étudiés en France et en Europe, seuls 2,5% ont été retenus, aboutissant à 26 acquisitions de qualité dans un marché toujours en évolution.

Une gestion locative dynamique

Au-delà de nos acquisitions opportunistes, la gestion quotidienne du patrimoine constitue un levier majeur de performance. Avec plus de 283 relocations et 99 renouvellements de baux, un taux d'occupation moyen sur l'année 2024 de près de 92 %, et un taux de recouvrement des loyers de 95,5 %, les équipes immobilières de Sofidy font preuve d'une réactivité essentielle pour pérenniser les revenus des SCPI et agir dans l'intérêt long terme des épargnants.

Perspectives pour 2025

Forts de ces résultats, l'ensemble des SCPI de rendement de Sofidy visent à nouveau un taux de distribution supérieur à 5 %(2) en 2025. Disposant de plus de 317 millions d'euros de trésorerie et de niveaux d'endettement mesurés, les SCPI de Sofidy disposent de marges de manœuvre pour aborder cette nouvelle année avec une approche à la fois offensive et sélective afin de saisir les meilleures opportunités d'investissement pour le compte des épargnants.

(1) Rapport entre les loyers perçus, et le coût d'acquisition des actifs (frais d'acquisition et droits de mutation inclus). Le rendement des actifs acquis par les SCPI n'est pas garanti et n'est pas un indicateur fiable des performances futures des SCPI. Il ne doit pas être confondu avec le taux de distribution.

(2) Les précisions ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Cet objectif de performance est fondé sur la réalisation d'hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion et ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance.

Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale recommandée est généralement de 8 ans. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques. Ce fonds ne bénéficie d'aucune garantie ou protection de capital et présente notamment un risque d'absence de rendement, un risque de perte en capital, un risque de liquidité et un risque de durabilité, pouvant toutefois être atténués, sans garantie, par la diversification immobilière ou locative du fonds. Le détail des risques est décrit dans le Document d'informations clés (DIC) et la note d'information de la SCPI.

