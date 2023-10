Sochaux tape Orléans

Plein Hoggas.

En retard dans le calendrier, Sochaux ne l’a pas été au moment de taper Orléans ce mercredi soir, pour le compte de la deuxième journée de National (4-2). Un festival offensif initié par Kévin Hoggas, auteur d’un doublé (9 e et 36 e ), et auquel Noah Fatar (34e) et Diego Michel (72 e ) sont également venus participer. Mené 3-0 puis 4-1, l’USO a tenté de réagir mais les réalisations de Kévin Fortuné (42 e ) et Philippe Etoughe (88 e ) n’ont pas suffi.…

FP pour SOFOOT.com