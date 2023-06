Sochaux officiellement relégué en National 1

DNCG Dahmer.

Après la descente aux enfers de l’ASNL, c’est au tour du FC Sochaux Montbéliard de prendre un coup sur le ciboulot. Le club du Doubs n’a pas réussi à convaincre la DNCG avec son budget présenté pour la saison à venir et devra donc évoluer en National 1 la saison prochaine. Les Lionceaux ont annoncé faire appel et seront obligés de trouver plusieurs solutions pour combler les forts investissements réalisés – notamment une masse salariale trop considérable – cette saison pour espérer réussir la même prouesse qu’en 2018. De plus, si la décision en reste là, c’est le FC Annecy, qui vient d’être relégué, lui aussi officiellement en National 1, qui serait repêché, comme ils l’avaient demandé plus tôt. Les Sochaliens, qui ont fini à la neuvième place de Ligue 2 cette saison n’avaient certainement pas imaginé cette issue et devraient perdre plusieurs membres importants de leur effectif.…

AC pour SOFOOT.com