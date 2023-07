information fournie par So Foot • 30/07/2023 à 13:04

Sochaux : L’accord entre Romain Peugeot et Nenking finalement compromis ?

Doubs Jésus.

Pour sauver le FC Sochaux-Montbéliard, un accord avait été trouvé entre Romain Peugeot et Nenking, l’actionnaire du club, en milieu de semaine. Alors que tout semblait ficelé, cet accord pourrait finalement être compromis. Si l’héritier de la famille Peugeot semble prêt à respecter sa part du deal, à savoir injecter huit millions d’euros dans le capital du FCSM, Nenking aurait retourner sa veste et ne souhaiterait plus débourser les quatre millions promis.…

FP pour SOFOOT.com