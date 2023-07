Sochaux bouge encore

L’accord passé entre Romain Peugeot en Nanking pour le rachat du FC Sochaux était fondamental pour croire à un éventuel maintien des Lionceaux en Ligue 2. D’autres étapes restent à franchir. Le club aurait par exemple saisi le CNOSF ce jeudi.

Le rendez-vous entre Romain Peugeot et les représentants du groupe Nenking, mardi dans un grand hôtel parisien, s’est étiré en longueur, les négociations ont été âpres et même proches d’être rompues, mais elles ont finalement abouti à un résultat qui pourrait permettre au FCSM de conserver sa place en Ligue 2. L’arrière-petit-fils de Jean-Pierre Peugeot, le fondateur du club en 1928, refuse toute communication actuellement, et on le comprend. « Il n’a pas le temps. Chaque minute compte. Ce qu’il a fait en cinq jours, c’est-à-dire réunir 8 M€ auprès de divers investisseurs, ce qui est une somme, et parvenir à convaincre Nenking de conserver des parts (à hauteur de 33%), consistant à avancer les 4 M€, c’est extraordinaire », rappelle Jean-Claude Plessis.

Plessis : « Ce que Romain Peugeot a fait en 5 jours, c’est extraordinaire »

L’ancien président du FCSM (1999-2008), qui s’était dit « prêt à venir donner un coup de main » après avoir appris que le club, rétrogradé en National par la DNCG à cause d’un trou abyssal de 22 M€ et proche du dépôt de bilan et d’un redémarrage en N3, suit de très près le dossier, et s’entretient régulièrement avec Romain Peugeot. « Je l’aide comme je peux, je l’ai mis en relation avec certaines personnes. Il y a de quoi être optimiste. Attendons la suite. L’étape, suivante, c’est la saisine du CNOSF (le club a saisi le CNOSF ce jeudi, ndlr) , au plus tard d’ici vendredi soir, et une audience de conciliation (sans doute en début de semaine prochaine, ndlr). Bien sûr, il faudra d’ici là apporter des garanties supplémentaires, et surtout le versement des 4 M€ par Nenking . » Il s’agit même de la condition indispensable si le club franc-comtois veut exposer ses meilleurs arguments devant le CNOSF pour contester la rétrogradation en National prononcée par la DNCG, le 11 juillet dernier.…

Par Alexis Billebault pour SOFOOT.com