information fournie par So Foot • 22/06/2023 à 14:19

So Good Radio : « Dix minutes pour sauver le monde » spécial ballon rond

Un peu de bonnes ondes dans une matinée pluvieuse.

Dans sa 75 e édition, l’émission quotidienne de So Good Radio 10 minutes pour sauver le monde chausse les crampons pour évoquer trois actualités positives dans le monde du football, toutes tirées du site So Foot . Au programme : la mairie de Huelva qui redonne vie à son club historique, un match sans fin pour lutter contre la construction d’une autoroute et la mobilisation des élus écologistes de Brest pour conserver le stade Francis-Le Blé.…

SF pour SOFOOT.com