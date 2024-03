So Foot a 20 ans : quel bilan fait-on de l'industrie du foot ?

Le football est un jeu simple, dont beaucoup parlent, mais un univers complexe que peu connaissent vraiment. Dans Alternative Football , le podcast hors terrain de So Foot , vous en découvrirez les rouages. Un épisode, un invité, 45 minutes d'entretien, temps nécessaire pour redéfinir votre grille de compréhension.

Il est de tous les podcasts, alors pourquoi pas d’ Alternative Football , lui qui côtoie le monde du foot de près depuis le lancement de So Foot en 2003 ? Matthieu et Edouard reçoivent donc Franck Annese, le fondateur du magazine et du groupe So Press , chez lui (sic), pour qu’il livre son bilan de l’industrie du ballon rond . Qu’est-ce qui a changé ? Qu’est-ce qui est mieux ? Moins bien ? Et surtout, comment continuer à raconter des belles histoires à l’âge du foot business ?

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com