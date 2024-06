Sneakers de luxe: Golden Goose compte lever 550 millions d'euros lors de son entrée en Bourse

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )

Le groupe de mode italien Golden Goose, spécialiste de sneakers de luxe portés par des célébrités comme Taylor Swift et Gisele Bündchen, compte faire son entrée à la Bourse de Milan le 21 juin et lever environ 550 millions d'euros.

Le prix de l'offre, qui court du 13 au 18 juin, a été fixé dans une fourchette comprise entre 9,50 et 10,50 euros l'action, impliquant une capitalisation allant de 1,69 milliard à 1,86 milliard d'euros, selon un communiqué du groupe publié mardi.

Golden Goose, qui compte ainsi renforcer la structure de son capital et réduire son endettement, prévoit de placer en Bourse 30% de ses actions.

La société de luxe compte lever 100 millions d'euros grâce à l'émission d'environ 10 millions de nouvelles actions.

Le fonds d'investissement britannique Permira, qui a acquis la majorité de son capital en 2020, prévoit en outre de vendre jusqu'à 43,6 millions d'actions au prix maximum, visant ainsi des rentrées de près de 458 millions d'euros.

Connue pour ses sneakers au look usé qui se vendent à des centaines d'euros et sont faits à la main en Italie, Golden Goose produit aussi des vêtements, sacs et autres accessoires.

Golden Goose, dont les produits visent la "nouvelle génération de consommateurs de luxe", assure disposer d'une communauté "enthousiaste et fidèle" de 1,5 million de personnes, les "Dreamers" (Rêveurs).

Son chiffre d'affaires a bondi de 18% à 587 millions d'euros en 2023, à taux de change constants. D'ici 2029, la marque vise des recettes d'environ 1 milliard d'euros.

D'autres sociétés de luxe ont récemment fait leur entrée en Bourse, comme début mai le groupe espagnol Puig, avec ses marques Nina Ricci, Paco Rabanne et Jean Paul Gaultier.

Le géant chinois de la "fast fashion" Shein pourrait à son tour publier dans les jours à venir un projet d'entrée en Bourse à près de 60 milliards d'euros à Londres, après avoir renoncé à Wall Street.

Birkenstock, le fabricant allemand des sandales de luxe à grosse semelle, avait raté en octobre la marche de son entrée à la Bourse de New York, le titre ayant clos en repli sur son prix d'introduction.