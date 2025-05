SNCF: un trafic presque normal attendu dimanche

Des passagers à la gare Paris-Montparnasse, le 6 mai 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

La SNCF prévoit de faibles perturbations dimanche, avec plus de neuf TGV sur dix en France, pour le dernier jour de la grève des contrôleurs durant ce weekend-end de pont du 8-mai.

Le trafic est "peu perturbé" ce weekend-end, selon un porte-parole de la direction de la communication du groupe SNCF.

"Les Transilien (trains de banlieue parisiens), les (trains régionaux) TER et Intercités ont circulé normalement et le trafic était normal à 96% sur les TGV samedi. Nous prévoyons la même chose dimanche", a-t-on déclaré de même source.

La mobilisation des grévistes, "très forte" samedi, devrait "un peu baisser dimanche", selon le syndicat Sud-Rail.

"Samedi, on était au-delà des 60% de grévistes chez les contrôleurs de TGV, avec des pointes dans le Sud-Est à plus de 66%. Et on est environ à 50% sur les TER", a déclaré à l'AFP Fabien Villedieu, de Sud-Rail.

En dépit de cette mobilisation - la SNCF tablant elle-aussi un taux de grévistes dépassant les 60% le samedi - le groupe public avait assuré que tous les voyageurs pourraient "voyager le jour prévu vers leur destination".

Le syndicat SUD-Rail et un collectif de contrôleurs baptisé Collectif national ASCT (CNA) a appelé à la grève les 9, 10 et 11 mai pour réclamer une augmentation de leur prime de travail et une meilleure anticipation des plannings, trop souvent modifiés à la dernière minute d'après eux.

- Nouvelle mobilisation en juin -

Des passagers sur un quai de la gare Paris-Montparnasse, le 6 mai 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

La plupart des trains peuvent rouler grâce au déploiement de volontaires, cadres dans l'entreprise, qui ont reçu des formations spéciales d'une journée pour remplacer les contrôleurs grévistes dans les trains.

Pour Sud-Rail, cela ne suffit pas à expliquer les faibles perturbations du trafic: "La SNCF a cherché à invisibiliser la grève, en imposant un plan de transport dégradé, avec des unités simples de TGV de 500 personnes au lieu des doubles trains habituels pendant les périodes d'affluence, qui nécessitent plus de contrôleurs", selon Fabien Villedieu.

Début mai, le PDG de SNCF Voyageurs Christophe Fanichet avait indiqué à l'AFP avoir "déjà des milliers de réservations en moins pour ce pont du 8-mai" en anticipation de la grève.

Affirmant avoir "donné toute sa chance au dialogue social" avec "plus de 35 réunions", il s'est engagé à "donner de la lisibilité sur les repos hebdomadaires des chefs de bord TGV, à six mois et non plus à trois mois", mais a exclu une augmentation de la rémunération.

Sud-Rail devrait faire le point "en début de semaine prochaine" sur la suite éventuelle à donner au mouvement.

Au début de cette semaine, une grève des conducteurs à l'appel de la CGT-Cheminots, première organisation syndicale à la SNCF, avait provoqué des perturbations sur les lignes régionales dans plusieurs régions comme les Hauts-de-France ou l'Ile-de-France.

D'après SNCF Voyageurs, "environ neuf TER sur dix auront circulé en France (pendant cette grève), et environ huit Transilien sur dix, avec des disparités selon les régions ou les lignes".

La CGT-Cheminots a déjà prévu une poursuite de la mobilisation: elle a lancé un appel à la grève le 4 juin pour les conducteurs, en marge d'une table ronde consacrée à la prime dont ils bénéficient, le 5 juin pour toutes les catégories de cheminots, avec des revendications portant sur les salaires ou l'amélioration des conditions de travail, et le 11 juin pour les contrôleurs.